Adarabioyo Milan, fine della corsa: è TUTTO FATTO per il suo trasferimento in questo club

Adarabioyo Milan, fine della corsa: è TUTTO FATTO per il trasferimento del difensore inglese in questo club

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Tosin Adarabioyo, difensore in scadenza di contratto con il Fulham e corteggiato anche dal Milan in questi ultimi mesi.

Come confermato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, è ormai definito il futuro del centrale inglese. Adarabioyo è pronto a legarsi al Chelsea per le prossime stagione come parametro zero.