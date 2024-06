Pobega Milan, quest’ultima stagione può costargli carissima: NOVITÀ sul suo futuro

Pobega Milan, quest’ultima stagione può costargli carissima: ci sono NOVITÀ sul futuro del centrocampista rossonero

Saranno settimane di attente riflessioni in casa Milan anche per quanto riguarda il futuro di Tommaso Pobega, inciampato negli scorsi mesi in qualche infortunio che ne hanno limitato l’apporto.

Proprio per questo motivo, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è da escludere che il club rossonero opti per una cessione del suo mediano, anche per liberare un posto in rosa per far spazio ai nuovi acquisti nel reparto.