Conferenza stampa Pioli post Torino Milan: «Il primo tempo ha deciso la partita, questo è stato il nostro tallone d’Achille»

Conferenza stampa Pioli post Torino Milan: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 37ª giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Torino Milan

DELUSIONE – «Ce lo aspettavamo così, hanno obiettivo importante e questo è il loro modo di giocare. Siamo stati meno bravi di loro sui traversoni, il primo tempo ha deciso la partita. Ma non abbiamo giocato così male»

DIFESA – «Non parlo del futuro. Dico che quest’anno è la fase difensiva il nostro tallone d’Achille, stasera è stato un po’ il continuo della stagione. Potevamo far meglio, difendere meglio come collettivo e come singoli»

REIJNDERS – «Quando è partito da posizioni più alte, ha perso qualcosa. Se parte più basso, in costruzione con uno vicino e si muove, ha un buon controllato orientato e si inserisce meglio. E’ ciò che ho visto quest’anno, è forte e dinamico. Ha giocato tantissimi minuti, è forte»

ULTIMA A SAN SIRO – «Non lo so…Ho sempre parlato a fine stagione con la società. E’ l’ultima di campionato, saluteremo due grandi giocatori e sarà emozionante»