Florenzi elogia il calciatore dell’Inter: «Giocatore incredibile, mi fa davvero impazzire». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, è stato intervistato da Sky. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Roma sulla Nazionale italiana e sul calciatore attualmente perno centrale dell’Inter di Simone Inzaghi Nicolò Barella.

NAZIONALE E BARELLA – «Abbiamo un allenatore formidabile, un sacco di giocatori veramente forti. A me Barella fa impazzire, per me è un giocatore incredibile ma come persona è anche meglio».