Florenzi a Milan TV svela il RETROSCENA: «Ho parlato con Orsato dopo il rigore, mi ha detto questa cosa»

Il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio rimediato contro l’Atalanta

Nel corso del postpartita di Milan Atalanta, il terzino rossonero Alessandro Florenzi ha commentato così il pareggio di oggi ai microfoni di Milan TV.

PUNTO CHE STA STRETTO – «Volevamo vincere, ci teniamo la grande prestazione perché abbiamo giocato molto bene, una delle migliori. Vogliamo ripartire da qui, dev’essere un punto di partenza e non di arrivo».

SUL RENNES – «Siamo stati criticati troppo, non abbiamo giocato contro una squadra di scappati di casa, oggi il Rennes ha pareggiato a Parigi».

L’AFFETTO DI SAN SIRO – «Mi fa molto piacere, devo solo avere continuità di prestazioni e dare sempre tutto in allenamento, l’affetto della gente mi rende orgoglioso»

IL RIGORE DELL’ATALANTA – «Ero lì vicino ad Orsato, poi ci ho parlato e avevamo visto bene che Holm non aveva preso un calcio in faccia, Orsato mi ha detto che Giroud lo aveva preso sul fianco. Lo accettiamo, ormai è andato, anche se dico che è stato generoso purtroppo non cambia nulla»