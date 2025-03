Florenzi Milan, rinnovo pronto: il terzino ha accettato queste condizioni! Firma dietro l’angolo

Condividi via email

Florenzi Milan, il terzino italiano classe ’91 è pronto a legarsi al Diavolo fino al 30 giugno del 2026: cifre e dettagli dell’accordo

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan ha definitivamente sciolto le riserve per quanto riguarda il futuro di Alessandro Florenzi, terzino rossonero da poco rientrato dopo un brutto infortunio al ginocchio e attualmente in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il Milan e Florenzi prolungheranno il proprio matrimonio fino al 30 giugno del 2026 a 1.5 milioni di euro bonus, esattamente la metà di quanto percepito attualmente. La fumata bianca è attesa ad aprile.