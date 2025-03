Florenzi, il Milan ritrova il terzino: quando può essere convocato?

Florenzi, il terzino è pronto ad allenarsi nuovamente in gruppo. Sarà un uomo in più per il Milan, quando può essere convocato?

Alessandro Florenzi dopo un lungo calvario sta per tornare in gruppo. Venerdì dovrebbe svolgere l’intero allenamento con il resto della squadra.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero alcune speranze per vederlo nella lista dei convocati di Lecce–Milan. Match valevole per la 28esima giornata di Serie A, in programma sabato 8 marzo alle 18:00 allo Stadio Via del Mare.