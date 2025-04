Florenzi Milan, anche l’italiano indagato dalla Procura? Ecco il motivo e la situazione. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta il Corriere, via Francesco Nasato, giornalista, Alessandro Florenzi, terzino del Milan, sarebbe indagato dalla Procura di Milano per per aver partecipato tra il 2021 e il 2023 a partite di poker online su piattaforme illegali. Si attengono aggiornamenti.