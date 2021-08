Florenzi Milan, Pellegatti: «Vicinissimo, questione di ore»

Carlo Pellegatti, intervesuto nel quotidiano appuntamento sul suo canale Youtube, ha parlato del possibile arrivo di Florenzi al Milan

Florenzi sempre più vicino al Milan. Una trattativa nata un pò a sorpresa nelle ultime ore a causa delle difficoltà dei rossoneri di riportare a Milano Diogo Dalot. Proprio nelle prosse ore potrebbe esssere definita. Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha parlato così del possibile approdo del terzino al Milan:

«Si è parlato questa mattina di primi contatti per Florenzi, ma io andrei anche oltre: secondo me già in giornata o al massimo nel giro delle prossime 48 ore il Milan chiuderà l’arrivo del giocatore della Roma. Arrivano conferma anche dall’entourage del terzino che ha giocato l’ultima stagione in prestito al PSG e che ha vinto l’Europeo con l’Italia. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Si tratta di un’operazione sostenibile che rende il Milan più forte sulla fascia destra».