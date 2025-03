Florenzi, sul Milan in crisi: parole da leader del terzino. Le parole

Florenzi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale ha analizzato la situazione del Milan

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Questa la sua risposta sul momento dei rossoneri:

«Io mi fido sempre del Milan, conosco quello che sono i nostri giocatori e li reputo molto forti. Dobbiamo tapparci le orecchie, è normale che tutti parlino di noi visto che non andiamo bene. Sono stati zitti quattro anni, avevano tanti arretrati e ora parlano tutti male di noi, visto che siamo noni: non è una novità per me, magari per qualcuno sì»