Florenzi suona la carica: «Dobbiamo dare tutto e basta. Obiettivi stagionali? Dico questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, è stato intervistato da Sky. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Roma sugli obiettivi stagionali.

OBIETTIVI DA QUI A FINE STAGIONE – «Noi dobbiamo dare tutto e basta, uscire dal campo senza rimpianti. Il derby é lontano, pensiamo al Napoli. Per vincere hai bisogno di alcuni fattori e uno di questi è il gruppo, poi c’è la qualità, e nell’anno dello Scudetto secondo me ce n’era di meno. Siamo tanti e forti. Se metti o metti l’altro, non cambia nulla. Forse la cosa che è mancata è l’esperienza».