Florenzi Milan, Maldini chiude il colpo: tutto fatto con la Roma

Florenzi Milan, tra le parti sono stati limati anche gli ultimi dettagli: il calciatore potrebbe essere a Milano già stasera

Tutto fatto tra il Milan e la Roma per Alessandro Florenzi: come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport infatti, le parti hanno raggiunto l’accordo definitivo sulla base di un milione per il prestito oneroso e un riscatto fissato a 4 milioni.

IN SERATA A MILANO? – Florenzi potrebbe arrivare già nella serata di oggi per cominciare la sua nuova avventura con il Diavolo: la società vuole metterlo a disposizione di Pioli per la sfida di lunedì contro la Sampdoria.