Florenzi Milan, elogio da brividi di Conceicao: «Spirito fantastico, sul suo rientro dico questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese. Di seguito le sue parole su Alessandro Florenzi.

FLORENZI – «Alessandro dobbiamo gestirlo con il bilancino perché è un ragazzo con uno spirito fantastico. Non si allena tutta la settimana. Mi dispiace perché è un giocatore che ha una grandissima mentalità, è un giocatore di gruppo molto importante. Spero che col passare del tempo sia in un’altra condizione per aiutare la squadra».