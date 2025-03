Condividi via email

Florenzi Milan, il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo: tutta la sua felicità espressa sui social. Le ultimissime notizie

Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Durante questa mattinata i rossoneri si sono allenati sotto gli ordini di Conceicao e hanno riaccolto Alessandro Florenzi.

Il terzino, dopo un lungo periodo d’assenza, è tornato. Su Instagram il calciatore ha scritto “Alla fine esce sempre il sole“.