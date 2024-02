Florenzi a Sky: «Ci è mancato il guizzo finale, Leao è stanco perchè ha dato tanto. Vi svelo cosa ho detto allo spogliatoio»

Il terzino del Milan Florenzi ha analizzato Milan Atalanta: le parole del rossonero nel post-partita

Florenzi ha analizzato la sfida tra Milan e Atalanta a Sky.

PAROLE – «È mancata che è finito 1-1 invece che 2-1. Ci è mancato il guizzo finale, usciamo senza rimpianti anche se volevamo i tre punti. L’unica cosa che ho detto è che dobbiamo essere orgogliosi di questa partita e che se giochiamo così sarà difficile per gli altri avversari».

QUAL È IL VERO MILAN – «Il vero Milan vogliamo che sia quello di questa sera. Poi ci sono anche gli avversari: ho visto un pezzo del Rennes che ha fatto un grande risultato contro il PSG. Vuol dire che non erano brocchi ma quando sono venuti qui gli abbiamo fatto 3-0».

SU LEAO – «Leao è stanco perchè ha dato tanto alla squadra. Adesso abbiamo 5 giorni prima della prossima partita che non sarà facile contro la Lazio ma abbiamo dato una buona identità questa sera».

SU COSA MIGLIORARE – «Loro all’inizio venivano con Ederson su di me e poi hanno spostato Ruggeri e abbiamo tenuto alto anche per creare lo spazio per Olivier. Se dobbiamo migliorare qualcosa è l’1 contro 1 in fase difensiva, il sacrificio che è giusto e che questa sera c’è stato».