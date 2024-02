Florenzi duttile e leader: il dato dopo Frosinone Milan

Frosinone Milan, Florenzi duttile e leader: il dato con il terzino rossonero in campo. Con lui il Milan non ha mai perso

Grande prova di Alessandro Florenzi, subentrato dalla panchina, nella vittoria in rimonta del Milan sul Frosinone.

Il terzino rossonero è subentrato in tutte le sue ultime tre presenze in Serie A (Frosinone, Bologna e Udinese) e con lui in campo il Milan non ha mai perso. Questo dato possiamo estenderlo alle ultime otto partite di campionato, di cui cinque giocate da titolare: 4 vittorie e 4 pareggi.