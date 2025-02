Florenzi, il gesto in vista di Bologna Milan: segnale da vero leader

Florenzi non è ancora pienamente a disposizione per tornare a giocare. Il calciatore ha comunque preso una decisione in vista di Bologna Milan

Il Milan è partito alla volta di Bologna, domani alle 20:45 al Dall’Ara si giocherà il recupero della nona giornata del campionato di Serie A.

Sergio Conceiçao ritrova Walker, Loftus-Cheek e Jovic. È partito insieme alla squadra anche Alessandro Florenzi, il calciatore non è ancora pienamente recuperato e non è quindi pronto per scendere in campo, ma non perde occasione per far sentire la propria vicinanza alla squadra