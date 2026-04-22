Flick lo spedisce in panchina, per il Milan è l’occasione da sfruttare

Il Milan può approfittare di un cambio di gerarchie nel Barcellona: Flick lo toglie dai titolari, può finire in rossonero

Calciomercato Milan: Lewandowski in discesa, ma c’è un altro calciatore del Barcellona che potrebbe fare il percorso fino a Milano, sponda rossonera dei Navigli.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi di alto livello in ogni settore del campo, non limitandosi soltanto all’attacco, dove però gli innesti potrebbero essere due. Allegri è stato chiaro da questo punto di vista: se si vuole tornare a competere per lo scudetto, la rosa dovrà prevedere altri calciatori ‘alla Rabiot’, cioè profili con esperienza in club di vertice.

Ecco allora che lo sguardo non può che posarsi sui possibili esuberi delle grandi d’Europa, partendo proprio dal Barcellona. Qui, oltre all’affare Lewandowski, c’è un altro nome che potrebbe fare al caso dei rossoneri. Questa volta non si parla più di un attaccante, ma è la difesa il reparto che potrebbe giovarsi dell’arrivo di un blaugrana.

A muovere le fila è Hans Flick, tecnico del Barcellona, che ha le idee chiare anche per il futuro del club: in difesa vuole puntare su Cubarsi, affiancandolo ad un altro centrale da trovare sul mercato, con Bastoni primo obiettivo.

Il Barcellona panchina Araujo, occasione per il Milan

Questa idea avrebbe come conseguenza l’esclusione di Araujo dall’undici titolare. L’uruguaiano, in coppia con Cubarsi, non ha garantito solidità alla fase difensiva blaugrana, da qui la possibilità di spostarlo sulla fascia destra.

Occasione Araujo per il Milan (Instagram Donald Araujo) – Milannews24.com

Lì dove però c’è Jules Koundé come titolare inamovibile. Ecco quindi che per Araujo si apre la strada per un anno da alternativa di lusso. Un ruolo nella rosa che il 27enne, anche capitano del Barça, potrebbe non accettare facilmente.

Ecco allora farsi largo l’ipotesi di una cessione per l’uruguaiano che però ha una valutazione molto alta: si parla di una cifra superiore ai 40 milioni di euro, considerando anche il contratto in scadenza nel 2031.

Il Milan potrebbe provarci per inserire un elemento di grande valore nella rosa di Allegri. Non un’operazione semplice, ma che farebbe compiere un salto di qualità alla retroguardia rossonera.

Del resto lo stesso Araujo era stato già accostato alla formazione di Allegri sia quando il suo rinnovo con il Barça sembrava in bilico, sia più di recente. Un nome importante e per questo complicato da raggiungere.

In caso di addio al Camp Nou, probabile l’interessamento di qualche club di Premier che renderebbe l’idea Milan molto difficile da realizzare.