Fiorentina, Vlahovic: «Il rinnovo? Pensiero chiarissimo»

Siparietto tra Dusan Vlahovic e un tifoso dei viola. Al centro della discussione la situazione contrattuale del serbo

Dopo la grande stagione disputata, coronata da 21 gol, Dusan Vlahovic è finito per diventare uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. E’ la Juve la squadra più interessata al centravanti serbo, che potrebbe prendere il posto di Cristiano Ronaldo in caso di partenza del numero 7 portoghese.

La Fiorentina, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello. Il rinnovo lo vuole la società, così come lo vogliono i tifosi, che nel ritiro gli hanno chiesto novità sulla situazione. La risposta del ragazzo è stata chiara: «Quando me lo offrono, firmo».