Fiorentina Milan, si rivede Messias tra i convocati di Stefano Pioli

Junior Messias torna a disposizione di Stefano Pioli per il match tra Fiorentina e Milan di questa sera al Franchi

Junior Messias torna nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera tra Fiorentina e Milan. Il brasiliano sta crescendo di condizione e non è escluso un suo impiego a partita in corso. Il tecnico rossonero ha parlato così dell’ex Crotone in conferenza stampa.

«Sta molto meglio, sono contento del suo ritorno in squadra. Mi sta facendo vedere cose interessanti. Non è ancora al 100%, ma può darci già qualcosa di importante, è leggermente indietro rispetto a Florenzi».