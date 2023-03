Domani sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. A Firenze potrebbe non esserci Matteo Gabbia, ecco perchè

Domani sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. A Firenze potrebbe non esserci Matteo Gabbia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore ha la febbre e al momento la sua partenza per la Toscana, prevista per domattina, è in dubbio.