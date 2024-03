Fiorentina Milan, tre insufficienze tra i rossoneri: «Fanno fatica e commettono troppi errori». Per loro 5,5 in pagella

La Gazzetta dello Sport come di consueto ha dato voti e pagelle ai protagonisti della sfida andata in scena ieri all’Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Milan.

Sono tre i calciatori rossoneri scesi in campo che non sono riusciti a strappare la sufficienza: si tratta di Thiaw (che fatica e va fuori al 45′), Giroud (un po’ piatto, spreca due occasioni) e Okafor (che non trova mai lo spunto per la giocata decisiva). Per tutti e tre 5,5 in pagella.