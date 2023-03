Fiorentina Milan, Ibra a caccia del record di marcatore più anziano. Nulla di fatto contro l’Atalanta, ma i numeri contro la Viola danno fiducia allo svedese

La Fiorentina è, al pari della Roma, la vittima preferita di Zlatan Ibrahimović in Serie A (11 centri). Con una rete nella sfida del Franchi, lo svedese diventerebbe inoltre il marcatore più anziano nella storia della competizione (41 anni e 152 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007).

Come riporta acmilan.com, sarà sufficiente una presenza, invece, e quella rossonera diventerà la squadra con cui Zlatan ha giocato più partite in campionato in carriera (al momento è a quota 122, come con il Paris Saint-Germain). Ibrahimović (155) è, per di più, vicino ad eguagliare Roberto Mancini, Luigi Riva e Filippo Inzaghi (156) – in 21ª posizione – tra i giocatori con più reti segnate nella storia della Serie A.