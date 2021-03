Fiorentina-Milan, Hauge titolare nella mente di Pioli: le ultime da Milanello

Fiorentina-Milan, si profila una nuova importante occasione per Jens Petter Hauge di mettersi in mostra da titolare con la maglia rossonera

Fiorentina-Milan vedrà diverse assenze tra le fila rossonere soprattutto sulla corsia di sinistra con la contemporanea defezione di Rafael Leao e Rebic, l’occasione giusta per Jens Petter Hauge di mettersi in mostra. Il talento norvegese, estromesso ingiustificatamente (col senno di poi) dalla lista Uefa, si candida come titolare per la sfida del Franchi.

Un’idea che Stefano Pioli sta maturando proprio in queste ore e che potrebbe così vedere l’ex Bodo/Glimt nuovamente in campo con la maglia del Milan dal primo minuto dopo l’ultima volta avvenuta ormai lo scorso 18 gennaio contro il Cagliari.