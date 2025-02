Condividi via email

Fiorentina, attimi di paura al Bentegodi: Kean esce in barella per una botta alla testa. Le ultimissime notizie sul calcio

Attimi di paura al Bentegodi durante Verona-Fiorentina, partita molto interessante anche per il Milan per la lotta Champions. Moise Kean era stato infatti colpito inavvertitamente alla testa da Dawidowicz ed è rimasto per qualche minuto a terra, mentre i medici della Fiorentina gli chiudevano una ferita al sopracciglio.

Dopo pochi minuti, però, ha chiesto il cambio ed è stato portato fuori dal campo in barella.