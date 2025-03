Fiorentina Juventus 3-0: i Viola schiantano Thiago Motta, Palladino supera il Milan in classifica

Condividi via email

Fiorentina Juventus 3-0: clamorosa affermazione dei padroni di casa che schiantano i bianconeri di Thiago Motta

Clamorosa affermazione della Fiorentina che nella gara giocata alle 18 e valida per 29esima giornata di Serie A schianta la Juve per 3-0 in una gara senza storia e archiviata già nel primo tempo.

In rete Gosens, Mandragora e Gudmundsson. Con questa vittoria i Viola scavalcano il Milan coi rossoneri di Conceicao che si trovano ora a 6 punti dal quarto posto occupato dal Bologna. Thiago Motta a rischio esonero.