Fiorentina interessata a Calabria, Pradè prepara l’assalto

Calabria, la Fiorentina è alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione. Si muove Pradè per i Viola

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione. Pradè, Direttore Sportivo dei Viola, ha individuato in Davide Calabria il profilo giusto per rinforzare la rosa. Il giocatore non viene considerato incedibile dal Milan, che già a gennaio aveva ricevuto un’offerta dal Lille.

I rossoneri dispongono al momento di tre terzini destri e con la cessione di un giocatore cresciuto nella Primavera rossonera potrebbero effettuare una consistente plusvalenza. Il modello è quello di Patrick Cutrone, venduto al West Ham per 18 milioni la scorsa estate (e attualmente proprio alla Fiorentina).