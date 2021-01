Finale Coppa Libertadores, tanto Milan nelle fila del Palmeiras

Tanto Milan nel Palmeiras che sfiderà il Santos nella finale di Coppa Libertadores di questa sera (ore 21 italiane)

Il Palmeiras sfiderà il Santos nella finale di Coppa Libertadores di questa sera (ore 21 italiane). ll derby tutto brasiliano (le due squadre di Buenos Aires, favorite, sono state eliminate nel turno precedente) vedrà in campo delle vecchie conoscenze rossonera.

L’attacco del Palmeiras sarà guidato da Luiz Adriano, ex compagno di reparto di Carlos Bacca ai tempi del Milan. In difesa riecco Gustavo Gomez, con un passato poco felice in maglia rossonera. Occhi puntati anche su Viña e Veron, due obiettivi di Maldini per il futuro del Milan.