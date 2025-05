Finale Coppa Italia, l’auspicio di Zambrotta: «Spero che lui sia decisivo e che concluda la stagione vincendo un titolo»

Finale Coppa Italia, Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha indicato in Leao il calciatore decisivo questa sera all’Olimpico

Intervistato da Sport Mediaset, Gianluca Zambrotta ha parlato così di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia in programma questa sera all’Olimpico:

PAROLE – «Questo Milan sta inanellando delle vittorie importanti, prendendo punti in classifica. È riuscito ad arrivare a questa finale di Coppa Italia con un morale alto e ha un allenatore che di finali se ne intende come Conceicao. Chi deciderà la finale? Spero in Leao per il Milan. Nelle ultime gare è sempre stato determinante e mi auguro che possa chiudere la stagione vincendo un titolo».