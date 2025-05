Finale Coppa Italia, Serginho sicuro: «Domani serve un Milan al 100%. Se dovesse finire la stagione con due trofei...»

Finale Coppa Italia, Serginho, esterno dei rossoneri, ha parlato della gara di domani tra il Milan e il Bologna: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Serginho ha parlato così della finale di Coppa Italia:

PAROLE – «Domani non sono concessi black out. Serve esprimersi al 100%. Il Milan ha confermato di essere una grande squadra che però nell’arco dei novanta minuti ha degli alti e bassi, dei black out che non puoi permetterti. Purtroppo è tutta la stagione che il problema si ripete e il rischio tra un paio di settimane è quello di ritrovarsi fuori dalle prime quattro in classifica per uno-due punti. Spero ancora nella rimonta Champions, ma non è facile. Bologna? Squadra pericolosa e organizzata, che è reduce da una stagione nella quale ha mostrato un bel calcio. Ha una mentalità e un modo di giocare offensivo: il Milan ne ha avuto conferma per oltre un’ora venerdì. Domani sera il Milan dovrà esprimersi al 100%. Un Milan all’80% non basterà per vincere. Serve una prova con l’intensità mostrata venerdì, quando c’è stata la rimonta. Conceiçao è bravo e ha dovuto risolvere diversi problemi con il poco tempo che da gennaio in poi ha avuto per lavorare.Al Milan se non vinci è normale essere criticati, ma chiudere questa stagione con due coppe non sarebbe un brutto risultato».