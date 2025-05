Finale Coppa Italia, Savoldi sentenzia i rossoneri: sulla gara di stasera l’ha detto veramente!

Finale Coppa Italia, l’ex Savoldi ha augurato al Bologna di vincere la gara giocando male: Orsolini o Leao gli uomini decisivi

Intervistato da Tuttosport, Beppe Savoldi ha parlato così della finale di Coppa Italia:

PAROLE – «Auguro a questo Bologna di fare come il mio: giocare male e vincere la Coppa. Anche perché la squadra di Italiano mette in mostra davvero un grande calcio, ma spesso manca di cinismo. Per una volta meglio soffrire e alzare il trofeo. Chi sarà decisivo? Dico Orsolini. È l’uomo giusto per portare i rossoblù al successo. Quando gira lui, il Bologna vola. Sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore e merita la chiamata in Nazionale. Leao resta l’ago della bilancia in casa rossonera. Sul talento del portoghese non si discute, anche se le sue prestazioni dipendono da come si è alzato la mattina. Ci si attendeva sicuramente di più dal Milan quest’anno, anche se alla fine potrebbero comunque chiudere con due trofei. In campionato però hanno deluso. C’è troppa gente in società che mette o vuole mettere becco nelle decisioni. Questo alla fine genera solamente casino e confusione. Tra l’altro poi non mi sembra che ci sia neppure troppa competenza, almeno da fuori emergono queste criticità. I club per funzionare necessitano di una struttura societaria snella con un unico dirigente a comandare. Esattamente. Giovanni anche quest’anno ha fatto un lavoro straordinario. Comunque vada a finire stasera, la stagione del Bologna resta fantastica. I rossoblù oggi possono giocare senza pressioni; mentre per il Milan una sconfitta sarebbe più pesante nel computo della stagione. Castro? Diventerà un grande giocatore. Mi piace moltissimo. Ha qualità fantastiche e ampi margini di miglioramento. Stasera mi aspetto possa far male al Diavolo».