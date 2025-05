Coppa Italia Milan, parte la missione rossonera! Clima concentratissimo, Leao e compagni hanno un duplice obiettivo

Coppa Italia Milan, missione rossonera partita: Leao e compagni vogliono il secondo trofeo stagionale e l’accesso all’Europa League

Questa sera il Milan e il Bologna si sfideranno nella finale di Coppa Italia, un trofeo che manca da tempo a entrambe le squadre: 22 anni per il Milan e addirittura 51 per il Bologna.

Secondo quanto riportato dal QS nell’edizione de Il Giorno, che ha titolato “Coppa Italia per la storia” con in copertina Tijjani Reijnders e Remo Freuler, due giocatori fondamentali per le rispettive squadre. La posta in palio è alta, con la possibilità di conquistare il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa e di ottenere la qualificazione alla prossima Europa League.