Finale Coppa Italia – Il Milan affronterà Genoa e Bologna prima della gara dell’Olimpico. Questo è il piano di Sergio Conceicao

Questa sera il Milan scenderà in campo per affrontare il Genoa, venerdì 9 sarà poi impegnato in casa con il Bologna, prima di riaffrontarla mercoledì 14 in finale di Coppa Italia. Conceicao ha un piano per arrivare al meglio alla sfida dell’Olimpico.

Nelle prossime due gare di Serie A, secondo il Corriere dello Sport, Conceicao si muoverà così: titolari al Ferraris e ampio turnover in casa con la squadra di Italiano. Così da tenere freschi i migliori per la Finale.