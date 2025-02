Condividi via email

Feyenoord Milan, grandi sorprese di Conceicao in formazione: super attacco tutto assieme? Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio De Kuip di Rotterdam andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Come riportato da Gazzetta.it Conceicao potrebbe mandare in campo una formazione super offensiva.

Pulisic, Leao, Gimenez e Joao Felix, infatti, potrebbero giocare tutti assieme dall’inizio. Come afferma spesso il tecnico, l’aspetto importante, sarà quello di trovare l’equilibrio in ogni zona del campo.