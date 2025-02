Feyenoord Milan, i playoff di Champions League si avvicinano: i precedenti con le olandesi

Feyenoord Milan – In Champions League la squadra di Conceicao affronterà gli olandesi. Un dato preoccupa

Il Milan si appresta ad affrontare l’andata dei playoff di Champions League in programma mercoledì contro il Feyenoord.

Opta ha riportato un dato non entusiasmante nei precedenti con le formazioni olandesi – L’ultimo successo dei rossoneri contro un avversario olandese nelle grandi competizioni europee (qualificazioni escluse) risale al 23 ottobre 2008, in Coppa UEFA contro l’Hereenveen: dopo quella data tre pareggi e un ko in quattro sfide per il Diavolo.