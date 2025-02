Feyenoord Milan, il tecnico degli olandesi annuncia una possibile assenza: le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio De Kuip di Rotterdam andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Il tecnico della squadra olandese, nel post partita della sfida vinta contro lo Sparta Rotterdam per 3-0, ha annunciato una possibile assenza.

«Probabilmente sarà difficile per lui farcela. Non so se Trauner recupererà per la sfida di mercoledì contro il Milan»