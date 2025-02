Feyenoord Milan, le ultime da Milanello: il giocatore ancora non si è allenato!

Feyenoord Milan – Ancora assenze per Sergio Conceicao. Il calciatore ancora non si è allenato

Il Milan oggi è sceso in campo in quel di Milanello per preparare i playoff di Champions League. La gara di andata è in programma mercoledì 12 febbraio. In allenamento ancora non si è visto Loftus-Cheek.

Non partirà con la squadra in Olanda la speranza del tecnico è quella di averlo nel prossimo match di Serie A con il Verona.