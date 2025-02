Condividi via email

Feyenoord Milan, Gimenez avverte i suoi compagni: le dichiarazioni del grande ex dell’incontro. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio De Kuip di Rotterdam andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Gimenez, grande ex della sfida, al termine della sfida vinta dai rossoneri contro l’Empoli, ha parlato in questo modo:

LE PAROLE DI GIMENEZ – «Feyenoord? Sarà dura e sarò anche molto emozionato perché questo club per me è come una famiglia»