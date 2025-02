Feyenoord Milan, un solo dubbio per Conceicao: la pazza idea prende forma ma... Ultimissime

Feyenoord Milan, Sergio Conceicao deve sciogliere le riserve in vista della gara di Rotterdam: ipotesi 4 punte, Terracciano piano B

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve sciogliere le riserve in vista della sfida di mercoledì contro il Tottenham in Champions League.

Come spiega questa mattina Tuttosport, Sergio Conceiçao è molto tentato da questa possibilità, ma anche un po’ obbligato visto che il Milan volerà in Olanda in emergenza: il club rossonero ha fatto un grande mercato invernale, ma in lista UEFA possono essere fatti solo tre cambiamenti (sono stati messi dentro Walker, Felix e Gimenez) e quindi Warren Bondo e Riccardo Sottil non sono stati inseriti nell’elenco dei calciatori che potranno giocare la seconda parte della competizione. A loro due vanno poi aggiunti anche altri due centrocampisti che non saranno della partita, vale a dire l’infortunato Ruben Loftus-Cheek e lo squalificato Yunus Musah.