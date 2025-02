Condividi via email

Feyenoord Milan, dubbi di formazione per Conceicao: sta meditando ad una scelta fortissima. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio De Kuip di Rotterdam andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Sergio Conceicao non ha ancora scelto la formazione in vista di domani.

Sta però prendendo sempre più piede l’idea di vedere una squadra rossonera super offensiva con Joao Felix, Santiago Gimenez, Christian Pulisic e Rafael Leao tutti assieme dal primo minuto.