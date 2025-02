Feyenoord Milan, la posizione della Curva Sud: in vista della trasferta di Champions League

Feyenoord Milan, in vista dell’andata dei playoff di Champions League: arriva la decisione della Curva Sud

Questa sera in Milan–Roma la Curva Sud ha deciso che canterà in sostegno della squadra, come chiesto da Sergio Conceicao in conferenza stampa qualche settimana fa. Proseguirà però la contestazione con cori verso la società rossonera.

Per quanto riguarda invece per la trasferta di Champions League in Olanda contro il Feyenoord, la tifoseria organizzata non ci sarà. Dato che le modalità (imposte al club) saranno le stesse di Zagabria.