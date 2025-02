Feyenoord Milan, Condò sicuro: «I rossoneri devono essere contenti di questa cosa»

Condividi via email

Feyenoord Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato il sorteggio dei play-off di Champions League: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Paolo Condò ha commentato così i play-off di Champions League:

PAROLE – «Non sono discorsi oziosi di predominio: il quinto posto Champions in ballo per le due leghe migliori è un tesoro che possediamo e che sarebbe grave disperdere. Proprio in quest’ottica è un bene che a Milan e Juventus sia stato risparmiato il derby. Detto che l’Atalanta ha chiuso il maxi-girone col terzo attacco e la quarta difesa, e dunque la sua mancata qualificazione tra le prime 8 andrebbe studiata al Cern, il Bruges è la classica avversaria da rispettare senza temere».