Feyenoord Milan, Conceicao non ha scelta! Al De Kuip giocano loro. Le ultime

Feyenoord Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha le scelte obbligate per la gara di mercoledì: dentro i 4 attaccanti

Come riportato da calciomercato.com, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha le scelte obbligate per la sfida contro il Feyenoord di mercoledì:

PAROLE – «La necessità e la logica dicono dunque 4-4-2 coi quattro tenori tutti insieme, al netto della complicata ricerca degli equilibri anche in fase di non possesso. Ma dal punto di vista tattico sarebbe la scelta migliore contro un avversario come il Feyenoord, capace nel temibile “De Kuip” di infliggere un clamoroso 3-0 al Bayern Monaco proprio in Champions League grazie alla doppietta del grande ex Santiago Gimenez? Il rendimento casalingo della formazione di Rotterdam, considerando tutte le competizioni, recita così: 8 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte, con 29 reti segnate e 20 subite. Nelle ultime due in casa, contro il Bayern e nel derby di campionato con lo Sparta, Hancko e compagni hanno tenuto la porta inviolata, ma contro avversari di caratura importanti come Ajax e Bayer Leverkusen sono arrivate severi ko (0-2 e 0-4) e anche contro Sparta Praga, Salisburgo in coppa (5 reti totali incassate) la tenuta difensiva del Feyenoord è stata tutt’altro che impeccabile. Talvolta si dice che la migliore forma di difesa sia l’attacco e questa volta al Milan non sembra esserci tanto spazio alle opzioni alternative».