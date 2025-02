Feyenoord Milan, Conceicao scioglie le riserve! Ballottaggio aperto, balla solo una maglia

Condividi via email

Feyenoord Milan, Sergio Conceicao deve sciogliere le riserve per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo in Champions

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve sciogliere un unico dubbio di formazione in vista del Feyenoord:

Feyenoord-Milan, la formazione più affascinante: Fofana e Reijnders in mezzo, Pulisic-Joao Felix-Leao dietro a Gimenez. Le alternative? Poche. Musah squalificato, Jimenez e Bondo fuori lista, Loftus-Cheek non ancora rientrato. Restano Chukwueze, Abraham e Terracciano