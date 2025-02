Feyenoord Milan, Conceicao ha sciolto il dubbio in difesa: la coppia titolare sarà questa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Questa sera andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Sergio Conceicao sembra aver sciolto i dubbi per quanto riguarda la coppia difensiva.

Il tecnico rossonero manderà dunque in campo come titolari Tomori e Pavlovic. Il difensore inglese, causa espulsione, non sarà disposizione causa squalifica sabato sera in campionato contro l’Hellas Verona.