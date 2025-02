Feyenoord Milan, Conceicao chiarisce: «Siamo in Champions e siamo motivati! Per vincere serve questo». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, mercoledì sera, ha perso per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord. Di seguito le parole di Conceicao a Prime Video: il tecnico ha difeso i suoi ragazzi.

PAROLE – «A livello emotivo sono sempre molto motivato per dare il meglio di me stesso. Se non siamo motivati in una partita di Champions… Le qualità per me non sono solo tecniche, ci sono tante caratteristiche che i giocatori devono avere per essere di altissimo livello: costanza, continuità, voglia, atteggiamento. Con questo si vincono tante partite».