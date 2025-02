Feyenoord Milan, Conceicao coi 4 attaccanti? Tutte le motivazioni dietro l’idea del tecnico

Feyenoord Milan, Sergio Conceicao pensa concretamente a mandare in campo contemporaneamente i 4 attaccanti. Le motivazioni dietro la scelta

Come riferito da calciomercato.com, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha intenzione di schierare i 4 attaccanti contro il Feyenoord.

PAROLE – «Partiamo ad analizzare i vantaggi di questa formazione tipo. La trasferta di Empoli ci ha fatto capire come i quattro tenori possano giocare tutti assieme, dividendosi il campo. Joao Felix funge da 10 di fantasia e legame fra i reparti, abbassandosi spesso e volentieri a cercare la sfera. Pulisic parte da destra e sfrutta gli spazi, Leao punta dalla fascia opposta e Gimenez riempie l’area di rigore, movimento di cui il Milan aveva necessariamente bisogno. Un quartetto così offensivo porta maggiori soluzioni, fantasia, estro e quel tocco di magia a cui il pubblico di San Siro vuole tornare a essere abituato. Per rendere sostenibile questo calcio, tutti questi giocatori devono essere disposti a sacrificarsi anche in fase difensiva. Un gioco tanto ambizioso è utilizzabile solo attraverso una fase difensiva e di non possesso di qualità, vista la presenza di un solo giocatore con caratteristiche di rottura come Fofana e altre due pedine a cui piace spingere come Reijnders in mediana e Theo Hernandez sulla sinistra. La sfida di Rotterdam in Champions contro il Feyenoord potrà aiutarci a capire se il 4-2-fantasia è davvero agibile per il Milan».