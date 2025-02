Feyenoord Milan, la partita di Santiago Gimenez: sulla sua possibile titolarità filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio De Kuip di Rotterdam andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. I rossoneri, dunque, in una settimana si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

Per questo grande appuntamento Conceicao vorrebbe far partire titolare per la prima volta Santiago Gimenez. Per lui, inoltre, sarà fin da subito una partita da ex.