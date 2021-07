Festeggiamenti Euro 2020, Pregliasco certo: «Qualcuno finirà in ospedale»

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato dei possibili focolai dopo i festeggiamenti per la vittoria di Euro 2020: ecco le sue parole

Il virologo Fabrizio Pregliasco, all’Adnkronos Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai festeggiamenti dell’Italia per la vittoria di Euro 2020.

«Con l’Inter c’era andata bene. Ma eravamo in una situazione più limitata. Questa volta è stata una cosa davvero trasversale, che ha riguardato tutti da Rocca Cannuccia a New York, addirittura. Ho letto di italiani che hanno fatto festa su un aereo intercontinentale. Quindi è difficile dire quanti contagi in più avremo, è difficilmente quantificabile l’impatto, ma certamente una mano al virus gliel’abbiamo data. E’ probabile che qualcuno in ospedale ci finirà».