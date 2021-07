Ferrero: «Damsgaard oggetto desiderio di molte big, vi dico cosa farò»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole su Damsgaard

«Io sono una persona molto fortunata. Ma non sto in casa chiuso ad aspettarla. Chi gira lecca, chi sta a casa secca. Per Damsgaard devo ringraziare Pecini. Me lo aspettavo così bravo all’Europeo, ma non è in vendita. Non è più come prima che se prima ne arriva uno, poi vendiamo un giocatore. Vogliamo tenercelo. Non servono proposte indecenti ma decenti. Non lo venderei per 40 milioni di euro, magari per 38…».